Лавров заявил, что Россия не остановит СВО на время переговоров

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Россия не будет останавливать СВО на период переговоров по урегулированию вокруг Украины. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на посольском круглом столе по украинскому урегулированию, передает ТАСС.

По словам министра, Москва приняла такое решение после провала стамбульских договоренностей, которые сорвались из-за вмешательства Запада.

Ранее в Кремле констатировали, что стамбульские договоренности 2022 года теперь не соответствуют сильно изменившейся на сегодняшний день ситуации.

В свою очередь, зять американского президента Джаред Кушнер заявлял, что самым сложным вопросом в урегулировании украинского конфликта остается территориальный. По его словам, мнения сторон по-прежнему расходятся. Однако Вашингтон считает Москву и Киеве приверженными поиску путей выхода из ситуации.

Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнял, что не только территориальная тема остается нерешенной в рамках переговоров. Как указывал политик, предстоит разобраться еще со множеством других нюансов.