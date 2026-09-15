Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 12:52

Политика

Лавров заявил, что Россия не остановит СВО на время переговоров

Фото: kremlin.ru

Россия не будет останавливать СВО на период переговоров по урегулированию вокруг Украины. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на посольском круглом столе по украинскому урегулированию, передает ТАСС.

По словам министра, Москва приняла такое решение после провала стамбульских договоренностей, которые сорвались из-за вмешательства Запада.

Ранее в Кремле констатировали, что стамбульские договоренности 2022 года теперь не соответствуют сильно изменившейся на сегодняшний день ситуации.

В свою очередь, зять американского президента Джаред Кушнер заявлял, что самым сложным вопросом в урегулировании украинского конфликта остается территориальный. По его словам, мнения сторон по-прежнему расходятся. Однако Вашингтон считает Москву и Киеве приверженными поиску путей выхода из ситуации.

Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнял, что не только территориальная тема остается нерешенной в рамках переговоров. Как указывал политик, предстоит разобраться еще со множеством других нюансов.

Путин заявил, что шанс на урегулирование украинского конфликта есть

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика