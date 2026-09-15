Фигуристка Валиева примет участие в ледовом шоу в Мексике

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в ледовом шоу мексиканца Донована Каррильо в Мехико. Об этом сообщается в аккаунте мероприятия в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Мероприятие пройдет 3 и 4 октября. Каррильо выступает в мужском одиночном катании.

"Она встает в один ряд с самыми выдающимися фигуристками своего поколения. Обладательница мирового рекорда Камила Валиева открыла новую эру в фигурном катании", – указано в описании шоу.

В августе Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус Валиевой и ряду других фигуристов. Однако в сентябре их отозвали. Спортсмены подали апелляции на данное решение. В результате их жалоба была отклонена.

При этом российские фигуристы подадут иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) против ISU. Помощь в этом процессе окажет Федерация фигурного катания на коньках России.

