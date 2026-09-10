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10 сентября, 12:37

Спорт

Российские фигуристы оспорят отказ в нейтральном статусе в CAS

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Российские фигуристы, которым отказали в нейтральном статусе, подадут иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) против Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Иск будет подан в ближайшее время. Помощь в этом процессе фигуристам окажет Федерация фигурного катания на коньках России.

Дегтярев добавил, что атлетам и федерации будет оказана юридическая поддержка, в том числе предоставлены квалифицированные адвокаты.

ISU в августе присвоил нейтральный статус Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, а также Александре Степановой и Ивану Букину. Однако в сентябре их отозвали. Спортсмены подали апелляции на данное решение. В результате их жалоба была отклонена.

Ранее ISU изменил правила допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам серии Гран-при. Теперь фигуристам с нейтральным статусом для попадания в список запасных нужно выступить на других соревнованиях, например на этапах серии "Челленджер", и набрать там минимальное количество баллов. Кроме того, для участия в чемпионатах Европы и мира от каждой федерации выделяется только одна лицензия.

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