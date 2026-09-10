Duolingo выпустила коллекцию одежды для обучения произношению брендов

Фото: x.com/duolingo

Компания Duolingo, создавшая одноименную платформу для изучения языков, представила капсульную коллекцию одежды, с помощью которой можно освоить правильное произношение названий люксовых брендов. Об этом сказано на ее странице в Instagram (владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Линия под названием The Phonetic Collection ("Фонетическая коллекция") разработана совместно с дизайнером Меган О'Кейн и приурочена к Неделе моды в Нью-Йорке. На вещах оригинальные логотипы брендов были заменены созвучными английскими словами-подсказками. Например, вместо Hermes на сумке нанесли надпись air-mess, а вместо Jacquemus на куртке – текст zhahk-moos.

В коллекцию вошли семь предметов одежды и аксессуаров, выполненных в фирменных ярко-зеленых и желтых цветах Duolingo. Приобрести их за деньги нельзя, так как вещи разыграли в Нью-Йорке среди пользователей в обмен на дни непрерывного обучения в приложении.

Ранее столичный суд оштрафовал Duolingo на 2 миллиона рублей за нарушение российского закона в области персональных данных. Уточнялось, что платформа не выполнила обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан с использованием баз данных, находящихся на территории России.

