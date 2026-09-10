Грузовик с экскаватором оборвал провод в Северодвинске

Фото: МАХ/"УМВД России по Архангельскoй oбласти"

В Архангельской области перевозивший экскаватор грузовик зацепил линию электропередачи над дорогой, из-за чего провод упал на мальчика 2019 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.



Авария произошла на проспекте Бутомы в Северодвинске. По предварительным данным, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Renault Premium с полуприцепом, ехал со стороны улицы Мира в сторону улицы Октябрьской и оборвал провод, который висел над дорогой.

Провод упал на ребенка, который вместе с матерью подходил к пешеходному переходу. Мальчик получил ушибы. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

В отношении водителя составлен протокол о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Ранее в Клину водитель автомобиля Peugeot сбил несовершеннолетнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По данным подмосковного главка МВД, девочка получила телесные повреждения, ее госпитализировали. Правоохранители проводят проверку.

