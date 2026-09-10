Экс-директора "Роснано" Андрея Кушнарева приговорили к 9 годам колонии

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Гагаринский районный суд Москвы приговорил к 9 годам колонии бывшего управляющего директора по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрея Кушнарева по делу о растрате 7,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Следствие установило, что хищение имело место в период с апреля 2013 года по март 2021 года. Эти средства предназначались для реализации проекта "MRAM: Производство магниторезистивной оперативной памяти в России".

Кушнарев признан виновным по части 4 статьи 160 УК РФ, что квалифицируется как присвоение или растрата. Он приговорен к отбыванию наказания в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, бывший директор обязан возместить ущерб в размере 76 миллионов рублей в виде штрафа.

В Генпрокуратуре добавили, что Кушнареву на 2,5 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях. Суд также полностью удовлетворил гражданский иск АО "Роснано" на сумму 7,5 миллиарда рублей.

Ранее Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил основателя крупнейшего в России автодилера "Рольф" Сергея Петрова к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Мужчину признали виновным в совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте. Речь идет о выводе за рубеж 4 миллиардов рублей.