Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 17:24

Происшествия

Экс-директора "Роснано" Андрея Кушнарева приговорили к 9 годам колонии

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Гагаринский районный суд Москвы приговорил к 9 годам колонии бывшего управляющего директора по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрея Кушнарева по делу о растрате 7,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Следствие установило, что хищение имело место в период с апреля 2013 года по март 2021 года. Эти средства предназначались для реализации проекта "MRAM: Производство магниторезистивной оперативной памяти в России".

Кушнарев признан виновным по части 4 статьи 160 УК РФ, что квалифицируется как присвоение или растрата. Он приговорен к отбыванию наказания в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, бывший директор обязан возместить ущерб в размере 76 миллионов рублей в виде штрафа.

В Генпрокуратуре добавили, что Кушнареву на 2,5 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях. Суд также полностью удовлетворил гражданский иск АО "Роснано" на сумму 7,5 миллиарда рублей.

Ранее Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил основателя крупнейшего в России автодилера "Рольф" Сергея Петрова к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Мужчину признали виновным в совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте. Речь идет о выводе за рубеж 4 миллиардов рублей.

Читайте также


судыпроисшествия

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика