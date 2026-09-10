В Московском регионе ежегодно может формироваться около 7 смерчей

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Около 7,5 смерча в среднем может формироваться в Московском регионе ежегодно. При этом примерно два из них способны достигать второй категории и выше, сообщил заместитель директора по науке Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский на V Международной конференции "Умные и устойчивые города".

Рекордное для региона количество смерчей зафиксировали в 2024 году, тогда в Московской области зарегистрировали 13 таких явлений. По словам Чернокульского, порывы ветра могут достигать 50 метров в секунду. Шквалы и смерчи чаще всего наблюдаются в июне, на этот месяц приходится более трети всех зафиксированных событий.

Всего в XXI веке в Москве и области зарегистрировали 54 шкваловых события. Чернокульский добавил, что примерно раз в 10 лет через регион проходят особо мощные шквалы. Они способны перемещаться более чем на 100 километров, а некоторые из них преодолевали свыше 400 километров.

По словам ученого, именно такие продолжительные и сильные явления связаны с наибольшим ущербом и количеством жертв.

Ранее в Гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности в Москве на пятницу, 11 сентября, из-за усиления ветра. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00, порывы могут достигать 15 метров в секунду. Аналогичный режим введут и в Московской области.