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07 сентября, 11:53

Общество

Осень в Москве потеплела на полградуса за 30 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Осень в столице потеплела на полградуса за последние 30 лет. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, среднемесячная температура воздуха в сентябре в Москве выросла на 0,6 градуса, в октябре – на 0,2 градуса, а в ноябре – на 0,7 градуса.

Согласно прогнозам, бабье лето придет в Москву уже во вторник, 8 сентября. В этот день температура воздуха днем поднимется до 13–18 градусов. Ожидается, что тепло продержится в городе около 5 дней.

По-настоящему июльская погода ждет москвичей в четверг, 10-го числа. Столбики термометров в дневное время покажут плюс 23–26 градусов. При этом будет сухо и солнечно.

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