Юрист Ярмуш: блогерам грозит до 2 лет тюрьмы за видео с личными данными хейтеров

В соцсетях набирает силу новый тренд: девушки перестали игнорировать хейт и оскорбления в интернете и начали добиваться для обидчиков реальных последствий – вплоть до потери крьеры. Как это работает и не переходит ли границы закона, разбиралась Москва 24.

Уволить за комментарий

Фото: телеграм-канал Baza

В соцсетях набирает силу новый тренд: девушки перестали просто игнорировать грубость и оскорбления в свой адрес. Вместо этого они превращают хейт в оружие против самих обидчиков, добиваясь для них вполне реальных последствий – вплоть до потери работы.

Происходит это по следующей схеме: жертва травли публикует скриншот с оскорблениями, отмечает аккаунт хейтера, после чего ее подписчики начинают массово "тегать" коллег и знакомых обидчика, распространяя информацию о его действиях.

Например, увольнение мужчины, оскорблявшего москвичку Евгению в комментариях, произошло после того, как девушка выяснила его место работы – им оказался автосалон премиум-класса – и направила жалобу руководству. Позже выяснилось, что его агрессия в интернете не была единичным случаем: в реальной жизни он также позволял себе грубость по отношению к клиенткам.

Похожая ситуация произошла в фитнес-индустрии. Тренер крупной сети студий Дарья высмеяла в своем блоге внешность молодой мамы Ольги, которая снимала видео о беговой одежде. Она сделала репост и предложила подписчикам обсудить внешность девушки, а самые едкие комментарии назвала "любимыми токсиками".





блогер Внешний вид девушки никак не сочетается с тем, что она бегает... я это вижу. Ну и это факт.

Ольга, узнав, что ее обидчица – действующий тренер, назвала происходящее "профессиональным дном" и призвала к "чистке" индустрии. Фитнес-клуб уволил Дарью, пояснив, что ее поведение противоречит корпоративным ценностям.

Подобные случаи происходили и в медиасреде. Сотрудник издания, пишущего о современной культуре, грубо высказался о женщинах в соцсетях. Публикация вызвала шквал негодования, а одна из пользовательниц быстро вычислила его место работы и отправила жалобу редакции. Руководство отреагировало мгновенно – сотрудника уволили, принесли извинения и подчеркнули, что его слова не имеют ничего общего с ценностями издания.

В комментариях большая часть пользователей поддержали такой метод воздействия на обидчиков и хейтеров.

"Хорошо, что культура отмены работает в таком виде", "девушки, которые находят, где такие работают, просто королевы", "свои права они могут защищать, но у любой хорошей компании есть свои этические правила, которые нужно соблюдать", – написали комментаторы.

С другой стороны, пользователи заявили, что увольнение по статье в таком случае может быть незаконным и что комментаторам тоже стоит знать о своих правах и защищать их, несмотря на проступок.

Репутационный ущерб

Комментарии в интернете действительно могут повлиять на репутацию и карьеру, но законность увольнения в таких случаях – вопрос неоднозначный и сложный, отметила независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в разговоре с Москвой 24.

"Публичные оскорбления или скандальные высказывания способны навредить репутации человека в глазах работодателя. Это может произойти несколькими путями. Во-первых, через репутационный ущерб для компании: если комментарий связан с местом работы автора, работодатель будет опасаться, что это навредит имиджу бренда", – пояснила Лоикова.

Также это может быть вопрос внутреннего реагирования: коллеги или руководство могут узнать о комментариях, что создает напряженную атмосферу в коллективе или становится поводом для дисциплинарного разбирательства.

"В-третьих, через корпоративные правила: многие компании принимают внутренние акты, кодексы этики, которые регулируют поведение сотрудников в интернете, в том числе в личных аккаунтах", – добавила она.

Ключевой момент, по словам Лоиковой, в том, что само по себе наличие оскорбительного комментария не является прямым основанием для увольнения по ТК РФ. В нем нет соответствующей статьи, и юристы подчеркивают, что убрать работника просто за пост или комментарий в соцсетях нельзя.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Завершение трудовых отношений по инициативе работодателя возможно только в случаях, строго предусмотренных законом. Оно может быть признано таковым, если комментарий раскрывает коммерческую, служебную или иную охраняемую тайну, а также персональные данные других сотрудников, содержит клевету, оскорбление, разжигает ненависть или вражду, что влечет административную или даже уголовную ответственность.

Для особых категорий сотрудников – госслужащих, военнослужащих, судей, педагогов – действуют более строгие требования к моральному облику и поведению, в том числе в соцсетях. Поэтому увольнение педагога за неэтичный пост, например, может быть законным, пояснила она.

"Работодатель способен прописать правила поведения в интернете во внутренних документах, например в кодексе корпоративной этики. Но такие запреты не должны противоречить закону и могут быть оспорены в суде", – уточнила Лоикова.

Если говорить о том, есть ли шанс оспорить увольнение в данном случае, то, по оценке эксперта, шансы на успех достаточно высоки, особенно если увольнение не связано с разглашением тайн или нарушением закона.

И штрафы, и реальные сроки

Оскорбление в Сети – не просто чье-то мнение, которое кому-то не нравится, а именно циничная, неприличная форма выражения – подпадает под административное правонарушение по статье 5.61 КоАП РФ, уточнила в разговоре с Москвой 24 специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Если подобное было высказано, потерпевший имеет право обратиться с заявлением в прокуратуру, после чего могут возбудить дело и наложить на обидчика штраф от 5 до 10 тысяч рублей.





Мария Ярмуш специалист по гражданскому и международному праву Однако девушки, которые вместо официального обращения начинают самостоятельно выяснять, кому принадлежит аккаунт, с которого были сделаны оскорбительные комментарии, проводят расследования по IP-адресу, собирают информацию, а затем публикуют ее, нарушают гораздо больше законов, чем сам оскорбитель.

Такие действия мстительниц подпадают под ответственность как административную, так и уголовную. Первая может наступить за нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных (13.11 КоАП РФ) со штрафом до 15 тысяч рублей.

Например, если девушка собирает информацию, касающуюся частной жизни – фамилию, имя, отчество, место работы, семейное положение, и отправляет это досье вместе с доказательствами напрямую работодателю.

"Если же девушка опубликует это у себя в соцсетях, то поступок уже может быть квалифицирован по статье 137 УК РФ, и она может быть привлечена к уголовной ответственности, начиная со штрафа до 200 тысяч рублей, заканчивая лишением свободы до 2 лет", – уточнила юрист.

Поэтому в случае оскорбительных комментариев настоятельно рекомендуется действовать в рамках закона. Ярмуш порекомендовала либо игнорировать оскорбления, либо обращаться за помощью в компетентные органы, но не брать правосудие в свои руки.