Эксперт Бурков прокомментировал увольнение сотрудницы бренда после смерти ее дедушки

Санкт-петербургский бренд оказался в центре скандала: руководство магазина уволило сотрудницу, которая попросила отгул в связи со смертью дедушки. Реакция работодателей была настолько острой и неожиданной, что девушка рассказала об этом в Сети. Что известно об этой истории и что о ней говорит закон, разбиралась Москва 24.

"Мертвые важнее, чем живые"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/z_tomato_z; samosttsomas

Сотрудницу одного из локальных брендов в Санкт-Петербурге уволили в день смерти ее дедушки за прогул. Девушка не вышла на работу, попросив отгул в связи с семейными обстоятельствами и подготовкой к похоронам, но получила отказ.

Как рассказала Тамара в своих соцсетях, она почти год работала на бренд "Самость" помощницей, причем официально трудилась не весь период. Руководитель бизнеса Анна с мужем Иваном считали ее одной из лучших сотрудниц, в связи с чем передали ей многие административные обязанности.

Однако, несмотря на это, просьба об отгуле обернулась для Тамары ультиматумом. Руководство поставило ее перед выбором между семьей и работой, причем переписку с подчиненной вела не владелец бизнеса, а ее муж Иван.





Иван муж владелицы бизнеса Анны Ты психологически не можешь справиться или сегодня похороны? Если психологически – выходи. Дедушка точно хотел, чтобы ты была ответственная и не нарушала обязательства. Можешь ничего не делать. Открой магазин, сиди.

Девушка настояла, что не сможет выйти на работу, после чего Иван сказал, что ей начнут искать замену. Он назвал Тамару "инфантильным зумером, который слился", и добавил, что об отгуле надо сообщать за один день. Затем Иван добавил: помощь в организации похорон не дает повзрослеть и маме девушки. По мнению мужчины, дедушка был бы недоволен таким поведением.

Позднее в Сети появились и слова владелицы бизнеса, Анны.



Анна владелица бизнеса Хорошо, тебе мертвые важнее, чем живые, – найди замену. Я бы со стыда сгорела, если бы сказала своему работодателю, что мы не работаем, потому что у меня умер дедушка, не найдя никого взамен.

Анна добавила, что все люди придерживаются своих интересов, их нужно учитывать.

"Я не родственница и не подруга, чтобы поступать по-дружески. У меня есть договоренность. Ты мой работник, ты мой сотрудник", – сказала владелица бизнеса.

Она подчеркнула, что 15 лет занимается своим делом и на похоронах родственников не присутствует. Более того, она разорвала все связи с близкими и не родила детей ради своего дела.

В итоге тысячи пользователей начали писать в комментариях, что действия владельцев бренда неправомерны. Более того, подписчики стали массово снижать рейтинг магазина в онлайн-картах, а также присылать им угрозы о расправе. На фоне этого представители бренда рассказали о своем видении сложившейся ситуации, подчеркнув, что закончили сотрудничество с девушкой за невыход на работу, поскольку о нем нужно предупреждать заранее.

"Человека уволили, потому что она считает нас тряпками... Я не знаю, как дальше работать с этим человеком. Если я что-то нарушила, я очень хочу заплатить штраф в Трудовую инспекцию", – поделилась эмоциями Анна в социальных сетях.

Руководство бренда также отметило, что потеряло дело за то, что "ничего не нарушило", притом что бизнес строился на протяжении многих лет. Иван также добавил, что Анна находится на грани самоубийства.

При этом в Сети нашлись пользователи, которые вступились за предпринимателей.

"Посылаю лучи поддержки. Давно на вас подписана и сама имею маленький бизнес. Держитесь, то, что происходит, – это мрак какой-то", "пройдет время, все забудут, а вы попробуйте уцелеть, чтобы творить дальше", "Аня, ты талантливый человек, с талантами всегда все сложно, никогда талантливому человеку не было легко", – написали комментаторы.

Позже вышло еще одно видео от Ивана, где он признался, что является эмпатичным человеком и его форма подачи информации – своеобразный способ проявления усталости, желания поддержки. В то время как у сотрудницы Тамары, по его мнению, узкий спектр восприятия эмоций, и она не может сканировать человека, если он злой, поэтому она "с упоением" рассказывает об этой истории.





Иван муж владелицы бизнеса Анны С такой репутацией к нам будут только онлайн ходить какие-то люди и просить: "Пожалуйста, только не говорите, что мы у вас покупали".

Он добавил, что ему страшно, когда существуют такие люди, как Тамара, и какой колоссальный урон она нанесла людям. При этом он не держит зла на девушку.

Кто прав?

Адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Илья Бурков отметил в разговоре с Москвой 24, что по закону семейные обстоятельства и другие уважительные причины позволяют работнику подать письменное заявление на отпуск за свой счет. При этом работодатель вправе предоставить дни без сохранения зарплаты либо отказать. В случае соглашения – продолжительность таких выходных обсуждается согласно статье 128 ТК РФ.

"При этом есть ситуации, в которых руководство обязано отпустить подчиненного. В данном случае из-за смерти близкого родственника можно взять до 5 календарных дней без сохранения заработной платы. Те, кто считаются близкими, обозначены в статье 14 СК РФ, дедушка в их числе. Сложившуюся ситуацию нужно считать уважительной причиной для отсутствия на рабочем месте с уведомлением руководства", – отметил эксперт.

В данной ситуации важно, чтобы заявление было подано в письменном виде. Однако на практике способы коммуникации между руководством и подчиненными бывают разными: в электронном формате через почту, через мессенджер или иные сервисы. Правила игры здесь определяются работодателем и действуют для всех сотрудников.

Если они не соблюдают принятое, нарушена форма обращения к руководству, то начальство может учесть это в случае применения дисциплинарного взыскания. Это может быть замечание, выговор или увольнение.



Илья Бурков адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Однако для такого взыскания предусмотрен целый перечень оснований. И если говорить об увольнении, то оно должно осуществляться в порядке, предусмотренном законом. Для этого нужно затребовать от работника письменное объяснение о произошедшем. Если по истечении 2 рабочих дней его нет, составляется акт.

Приказ предоставляется работнику под роспись в течение 3 рабочих дней со дня издания, не считая времени отсутствия сотрудника на месте. В случае, когда подчиненный отказывается ознакомиться с указанным документом, составляется соответствующий акт, пояснил специалист.

"Если этот порядок нарушен, то наказание можно признать незаконным и сотрудник имеет право обжаловать его в Трудовой инспекции, в комиссии по трудовым спорам или в суде. Уже в процессе выясняются фактические обстоятельства дела, правильность соблюдения порядка применения взыскания и другие факторы. В целом в данной ситуации действия работника были гуманными в том смысле, что девушка оказывала помощь своей семье. То есть это не просто решение не идти сегодня на работу, потому что не хочется", – отметил адвокат.

При этом эксперт добавил, что в случае возникновения убытков у работодателя он имеет право взыскать их оценочную стоимость с виновных, подав соответствующий иск, если нарушители закона будут найдены. При этом атаки на бизнес напрямую никак не связаны с трудовыми спорами, даже теми, которые получили общественную огласку, подчеркнул Бурков.