03 октября, 20:58Транспорт
Внуково вновь временно обслуживает рейсы по согласованию
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, передает пресс-служба Росавиации.
Уточняется, что это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
На этом фоне возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее Внуково уже принимал и отправлял рейсы только по согласованию с органами. Однако спустя время меры были отменены. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.