Внуково вновь временно обслуживает рейсы по согласованию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, передает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

На этом фоне возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее Внуково уже принимал и отправлял рейсы только по согласованию с органами. Однако спустя время меры были отменены. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

