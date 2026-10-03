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Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановлено, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Движение <...> в графике", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поезда не курсировали от станции "Серпуховская" до станции "Нагорная". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

В связи с этим пассажирам было рекомендовано пользоваться Кольцевой, Большой кольцевой, Замоскворецкой и Калужско-Рижской ветками метро, МЦК, и наземным транспортом.



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