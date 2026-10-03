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Новости

03 октября, 17:12

Происшествия

Бастрыкину доложат о расследовании смерти матери и младенца в Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела о смерти матери и новорожденного в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Уточняется, что Бастрыкин поручил представить доклад руководителю Главного следственного управления СК России по Московской области Ярославу Яковлеву.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел новорожденного мальчика и его матери в аэропорту. По данным СМИ, женщина родила ребенка в уборной аэропорта.

По предварительным данным, женщина могла задушить новорожденного. Позднее ее госпитализировали, однако она скончалась в больнице из-за кровопотери, указывали журналисты.

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