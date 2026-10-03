Женщина могла задушить новорожденного в уборной "Шереметьево"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Женщина, которая, предположительно, родила ребенка в уборной аэропорта "Шереметьево", могла задушить новорожденного. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

По предварительной версии, после родов женщина совершила действия, приведшие к смерти мальчика. Позднее ее госпитализировали, однако она скончалась в больнице из-за кровопотери.

Ранее в уборной прилетной зоны аэропорта Шереметьево были обнаружены тела женщины 30 лет и новорожденного мальчика. По этому факту возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют, что стало причиной гибели матери и младенца и при каких обстоятельствах это произошло.

До этого в Дагестане в Кизлярском районе из гидротехнического канала Старый Терек извлекли тело новорожденного. Следователи установили личность матери и задержали ее.