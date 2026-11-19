Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Лимит "Пушкинской карты" на покупку билетов в кино увеличили на 300 рублей до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.

В ведомстве уточнили, что изменения внесены в постановление правительства РФ. Общий лимит после поправок составляет 5 300 рублей.

Ранее сообщалось, что на программу "Пушкинская карта" в 2027–2029 годах направят 76,2 миллиарда рублей. Благодаря карте граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут посещать культурные учреждения за счет государственной поддержки.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, картой пользуются 90% молодых людей в России. Они могут посетить порядка 70 тысяч мероприятий, которые предлагают музеи, театры и кинотеатры.

