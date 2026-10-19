На программу "Пушкинская карта" направят 76,2 млрд рублей за ближайшие 3 года

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Финансирование программы "Пушкинская карта" в 2027–2029 годах составит 76,2 миллиарда рублей. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Пушкинская карта" позволяет россиянам в возрасте от 14 до 22 лет посещать музеи, кинотеатры, театры и концерты за счет государственной поддержки.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова делиться с другими странами опытом реализации программы "Пушкинская карта". По его словам, цифровую модель можно адаптировать под разные государства, изменив номинал карты, возраст участников и перечень учреждений, но сохранив принцип свободного доступа к культуре.

Также вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что "Пушкинской картой" пользуются 90% молодых людей в возрасте от 14 до 23 лет. По ее словам, почти 13 тысяч учреждений культуры предлагают около 70 тысяч мероприятий.

