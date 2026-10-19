Турция и Россия обсудили сотрудничество в энергетике и мировой торговле

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Турция и Россия обсудили взаимодействие в международных экономических и финансовых организациях, а также сотрудничество в сфере энергетики и глобальной торговли. Об этом сообщило министерство иностранных дел Турции в соцсети Х.

Замминистра иностранных дел Турции, посол Беррис Экенджи провела консультации в Москве с заместителем министра иностранных дел России, послом Александром Панкиным.

Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), "Группы двадцати" (G20) и Всемирной торговой организации (ВТО).

Ранее МЧС России и министерство по делам стихийных бедствий КНДР утвердили план совместных мероприятий на 2027–2029 годы. Стороны договорились развивать сотрудничество по четырем направлениям.

В частности, российские специалисты будут содействовать подготовке и повышению квалификации сотрудников северокорейского чрезвычайного ведомства на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС.