Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 21:31

Политика

Большинство стран ЕС не поддержали инициативу Финляндии по визам для россиян

Фото: 123RF.com/dimol

Большинство государств Евросоюза не поддерживают инициативу Финляндии отказаться от выдачи во всем ЕС туристических виз гражданам России. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка.

"Реальность такова, какая есть. Есть страны, которые этого не хотят, и их большинство", – передал портал Seznam слова министра.

По его словам, учитывая, что большое число стран ЕС не присоединились к финскому предложению, очевидно, что "общеевропейское решение не вырисовывается".

"Поэтому мы придерживаемся нашего национального подхода", – указал он.

Мацинка напомнил, что ранее в сообществе выдвигались подобные инициативы, однако они не принесли результатов.

Чехия после 24 февраля 2022 года на национальном уровне прекратила выдачу виз гражданам РФ. Они сейчас предоставляются только по гуманитарным соображениям.

До этого Эстония призвала страны ЕС прекратить выдавать турвизы гражданам России. Она присоединилась к Финляндии, которая также просила объединение ужесточить визовую политику.

Глава эстонского МИД Маргус Цахкна предложил Еврокомиссии отказаться от выдачи виз сторонникам лиц, находящихся под европейскими санкциями, а также российским спортсменам, спортивным коллективам и военнослужащим.

Идею ЕС прокомментировал замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, инициатива о запрете выдачи турвиз россиянам показывает "гуманитарный подход" европейцев во всей красе. Он уточнил, что данный запрет предполагает санкции в отношении всех граждан России, "начиная от младенцев и кончая престарелыми".

Читайте также


политика

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика