Большинство стран ЕС не поддержали инициативу Финляндии по визам для россиян

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Большинство государств Евросоюза не поддерживают инициативу Финляндии отказаться от выдачи во всем ЕС туристических виз гражданам России. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка.

"Реальность такова, какая есть. Есть страны, которые этого не хотят, и их большинство", – передал портал Seznam слова министра.

По его словам, учитывая, что большое число стран ЕС не присоединились к финскому предложению, очевидно, что "общеевропейское решение не вырисовывается".

"Поэтому мы придерживаемся нашего национального подхода", – указал он.

Мацинка напомнил, что ранее в сообществе выдвигались подобные инициативы, однако они не принесли результатов.

Чехия после 24 февраля 2022 года на национальном уровне прекратила выдачу виз гражданам РФ. Они сейчас предоставляются только по гуманитарным соображениям.

До этого Эстония призвала страны ЕС прекратить выдавать турвизы гражданам России. Она присоединилась к Финляндии, которая также просила объединение ужесточить визовую политику.

Глава эстонского МИД Маргус Цахкна предложил Еврокомиссии отказаться от выдачи виз сторонникам лиц, находящихся под европейскими санкциями, а также российским спортсменам, спортивным коллективам и военнослужащим.

Идею ЕС прокомментировал замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, инициатива о запрете выдачи турвиз россиянам показывает "гуманитарный подход" европейцев во всей красе. Он уточнил, что данный запрет предполагает санкции в отношении всех граждан России, "начиная от младенцев и кончая престарелыми".