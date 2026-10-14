14 октября, 12:39Политика
Оформление разрешения на въезд в Казахстан для россиян будет бесплатным
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Оформление электронного разрешения на въезд в Казахстан, которое потребуется в том числе россиянам, будет бесплатным. Об этом сообщается в постановлении правительства республики, опубликованном в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов.
"Размер платы <...> составляет ноль тенге", – говорится в документе.
Нововведение затронет иностранных граждан, которым для посещения страны потребуется соответствующее разрешение.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия разрабатывает план, который с января 2027 года ужесточит выдачу шенгенских виз гражданам России. По данным СМИ, в Брюсселе намерены ограничить визовые правила для сотен тысяч россиян. Суть новых ограничения пока не раскрывается.