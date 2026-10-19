В РСТ пока не зафиксировали отмены поездок россиян во Францию из-за протестов

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Отмен и возвратов билетов во Францию на фоне протестов сейчас не наблюдается. Об этом ТАСС заявил руководитель визового агентства Visantium, эксперт Российского союза туриндустрии Егор Кайль.

По словам эксперта, путешествия обычно планируют заранее: туристы покупают билеты, бронируют отели, согласуют отпуск и школьные каникулы. Кратковременные события не всегда сразу отражаются на спросе, поэтому говорить о массовом отказе от направления пока рано.

Тем, кто уже собирается в поездку, Кайль посоветовал следить за местными новостями и заранее продумывать маршрут. В дни демонстраций лучше держаться подальше от районов проведения акций и больших скоплений людей. Протесты могут приводить к локальным перебоям в движении транспорта.

При этом Франция продолжает оформлять визы российским туристам. Туристические визы также выдают Италия и Испания. Документы следует готовить заранее и обращаться за визой в консульство той страны, которая станет основным направлением поездки.

Также тем, кто рассматривает другие варианты на осень, можно обратить внимание на Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд и Вьетнам. Для поездки в Турцию и ОАЭ туристическая виза россиянам не нужна, а египетскую обычно получают по прибытии. Кайль также отнес к относительно доступным по бюджету вариантам Абхазию и Вьетнам.

"Отдых в островных отелях Мальдив, как правило, обходится дороже. Итоговая стоимость зависит от сезона, перелета и уровня гостиницы, поэтому даже в одной стране цены могут заметно различаться", – добавил он.

Кроме того, из визовых направлений стоит рассмотреть Японию: при понятной цели поездки и подтвержденных средствах оформление остается сравнительно доступным. Еще один вариант – Индия, где электронную визу оформляют дистанционно, без личного визита в консульство и бумажной подачи документов.

Среди европейских направлений есть и более сложные альтернативы. Финляндия приостановила прием обычных туристических заявлений от россиян. В Германию туристическую визу получить возможно, но к подтверждению финансирования поездки предъявляются строгие требования: одной выписки из российского банка может оказаться недостаточно.

Во Франции начались акции протеста 17 октября. В некоторых городах демонстрации переросли в столкновения с полицией с применением слезоточивого газа. В ходе беспорядков были задержаны более 2 тысяч человек. Пострадали свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных.

На фоне этого глава французского МВД Лоран Нуньес подал прошение об отставке, однако президент страны Эммануэль Макрон его не принял. Французский лидер также поручил правительству принять меры для недопущения повторения подобных ситуаций. Между тем премьер-министр Франции Себастьян Лекорню отдал распоряжение ввести частичный комендантский час в центрах некоторых городов страны из-за беспорядков.