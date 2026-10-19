Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 16:56

Туризм

В РСТ пока не зафиксировали отмены поездок россиян во Францию из-за протестов

Фото: Getty Images/NurPhoto/Jerome Gilles

Отмен и возвратов билетов во Францию на фоне протестов сейчас не наблюдается. Об этом ТАСС заявил руководитель визового агентства Visantium, эксперт Российского союза туриндустрии Егор Кайль.

По словам эксперта, путешествия обычно планируют заранее: туристы покупают билеты, бронируют отели, согласуют отпуск и школьные каникулы. Кратковременные события не всегда сразу отражаются на спросе, поэтому говорить о массовом отказе от направления пока рано.

Тем, кто уже собирается в поездку, Кайль посоветовал следить за местными новостями и заранее продумывать маршрут. В дни демонстраций лучше держаться подальше от районов проведения акций и больших скоплений людей. Протесты могут приводить к локальным перебоям в движении транспорта.

При этом Франция продолжает оформлять визы российским туристам. Туристические визы также выдают Италия и Испания. Документы следует готовить заранее и обращаться за визой в консульство той страны, которая станет основным направлением поездки.

Также тем, кто рассматривает другие варианты на осень, можно обратить внимание на Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд и Вьетнам. Для поездки в Турцию и ОАЭ туристическая виза россиянам не нужна, а египетскую обычно получают по прибытии. Кайль также отнес к относительно доступным по бюджету вариантам Абхазию и Вьетнам.

"Отдых в островных отелях Мальдив, как правило, обходится дороже. Итоговая стоимость зависит от сезона, перелета и уровня гостиницы, поэтому даже в одной стране цены могут заметно различаться", – добавил он.

Кроме того, из визовых направлений стоит рассмотреть Японию: при понятной цели поездки и подтвержденных средствах оформление остается сравнительно доступным. Еще один вариант – Индия, где электронную визу оформляют дистанционно, без личного визита в консульство и бумажной подачи документов.

Среди европейских направлений есть и более сложные альтернативы. Финляндия приостановила прием обычных туристических заявлений от россиян. В Германию туристическую визу получить возможно, но к подтверждению финансирования поездки предъявляются строгие требования: одной выписки из российского банка может оказаться недостаточно.

Во Франции начались акции протеста 17 октября. В некоторых городах демонстрации переросли в столкновения с полицией с применением слезоточивого газа. В ходе беспорядков были задержаны более 2 тысяч человек. Пострадали свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных.

На фоне этого глава французского МВД Лоран Нуньес подал прошение об отставке, однако президент страны Эммануэль Макрон его не принял. Французский лидер также поручил правительству принять меры для недопущения повторения подобных ситуаций. Между тем премьер-министр Франции Себастьян Лекорню отдал распоряжение ввести частичный комендантский час в центрах некоторых городов страны из-за беспорядков.

Полиция применила слезоточивый газ против участников акции во Франции

Читайте также


туризмпроисшествияза рубежом

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика