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19 октября, 12:06

Происшествия

В Париже во время беспорядков обокрали и раздели пожилую пару

Фото: MAX/Baza

В Париже во время беспорядков обокрали пожилую пару, оставив мужчину и женщину старше 80 лет на улице почти без одежды. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Entrevue.

В социальных сетях появились кадры с пострадавшими: пожилые люди стояли на улице в нижнем белье.

По информации СМИ, инцидент произошел в субботу, 17 октября, рядом с площадью Республики. У них забрали украшения и личные вещи. После случившегося паре оказали помощь.

Во Франции в последние недели проходят сотни акций протеста. В ряде городов демонстрации переросли в столкновения с полицией с применением слезоточивого газа.

В ходе беспорядков правоохранители задержали более 2 тысяч человек. Пострадали свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных.

На фоне этих событий министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес подал прошение об отставке. Тем не менее французский президент Эммануэль Макрон его не принял.

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