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13 октября, 17:15

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ERR: МИД Эстонии призвал ЕС перестать выдавать россиянам туристические визы

МИД Эстонии призвал ЕС перестать выдавать россиянам туристические визы

Фото: depositphotos/id1974

Эстония призвала страны Евросоюза (ЕС) прекратить выдачу россиянам туристических виз. Об этом сообщает ERR со ссылкой на министра иностранных дел страны Маргуса Цахкну.

По данным телерадиокомпании, Эстония присоединилась к инициативе Финляндии, которая также призывала союз и входящие в него страны отказаться от выдачи туристических виз россиянам и ужесточить визовую политику.

Кроме запрета виз для туристов, Цахкна предложил Европейской комиссии (ЕК) отказаться от выдачи виз сторонникам лиц, находящихся под санкциями ЕС, а также российским спортсменам, спортивным коллективам и военнослужащим Вооруженных сил России.

Ранее СМИ сообщали, что ЕК разрабатывает план, который с января 2027 года ужесточит выдачу шенгенских виз гражданам России. В частности, в Брюсселе хотят ограничить визовые правила для сотен тысяч россиян, приезжающих в Евросоюз как туристы.

По данным источника, одна из таких целей – не пустить на территорию ЕС 650 тысяч участников спецоперации. Такие меры активно поддерживают Швеция, Польша и Эстония.

Позднее в Российском союзе туриндустрии заявили, что возможное ограничение территории действия шенгенских виз для граждан России может осложнить организацию экскурсионных и автобусных туров, а также морских круизов, охватывающих несколько европейских стран. ЕС обсудит это 14 октября.

Новых решений об ограничении действия шенгенских виз для туристов из России на территории ЕС пока не принято, а визы, выданные ранее, сохраняют действующие условия использования, добавили в организации.

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