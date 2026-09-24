Россияне могут успеть оформить шенген для новогоднего отдыха в четырех странах

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Российские туристы еще могут успеть получить шенгенскую визу для поездки на новогодние праздники в Грецию, Венгрию, Испанию и Францию. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Сроки рассмотрения заявлений в этих странах различаются. Быстрее всего документы рассматривают в Венгрии – от трех до пяти недель, и Греции, где оформление занимает от трех до шести недель.

"Испания и Франция тоже пока оставляют достаточно времени для новогодней поездки", – уточнили в ассоциации.

Испанские визы, по данным ассоциации, обычно выдают через четыре – шесть недель после подачи документов. Однако записаться на подачу бывает непросто – новые свободные даты появляются не постоянно, а отдельными партиями и быстро разбираются.

С поездкой в Италию ситуация менее предсказуемая. В АТОР считают оформление визы туда к Новому году рискованным. Туроператоры советуют по большинству направлений подать документы не позднее середины октября.

В ассоциации также отметили, что в 2026 году число обращений россиян за шенгенскими визами выросло на 15–25% по сравнению с прошлым сезоном. Однако увеличение количества заявок не означает сопоставимого роста турпотока в Европу. Одна из причин – изменение визовой практики: теперь россиянам значительно чаще нужно оформлять новую визу для каждой поездки.

Ранее сообщалось, что перед осенними школьными каникулами туроператоры не прогнозируют снижения цен на отдых в Египте. При этом в популярных отелях на Красном море уже заканчиваются отдельные категории номеров, поэтому семьям, которым важны даты поездки, гостиница или тип номера, рекомендуют бронировать заранее.

Горящие предложения тоже могут появиться, но, вероятнее всего, будут доступны в менее востребованных отелях. Сейчас недельный тур для семьи из трех человек с проживанием в трехзвездочной гостинице по системе "все включено" стоит от 196 тысяч рублей.

