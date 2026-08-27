Эксперт Мурадян: тур на Пхукет на Новый год обойдется от 350 тысяч рублей

Путешественники скупили номера в популярных отелях Таиланда на Новый год, утверждают некоторые туроператоры. Действительно ли есть дефицит предложения и что нужно знать об организации отдыха на праздники, разбиралась Москва 24.

Мест нет?

Популярные отели в Таиланде распродали практически все номера на Новый год, сообщил портал "Турдом" со ссылкой на туроператоров.

К примеру, одна из компаний заявила, что уже сейчас невозможно забронировать тур с вылетом из Москвы 16 декабря на 10 ночей в номерах категории superior в таких четырехзвездочных гостиницах, как Sugar Marina Lagoon & Pool Villas Naiyang Beach, Proud Phuket, Naithonburi Beach Resort, Sugar Marina Hotel Pop Kata Beach и KK Karon Kata Boutique Hotel. В пятизвездочных отелях аналогичная ситуация с номерами категории deluxe room в Dewa Phuket и Kora Beach Resort Phuket.

При этом эксперты отрасли заявили изданию, что дефицит номеров может объясняться спросом со стороны не только российских туристов, но и путешественников из других государств. В первую очередь, это касается отдыхающих из Индии и Китая: туроператоры из этих стран, как правило, берут на высокие даты крупные квоты в гостиницах острова. В то же время, по словам топ-менеджеров как минимум двух туроператоров, объем бронирований туров на Пхукет на Новый год сейчас примерно такой же, как и в конце августа 2025 года.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) напомнили, что акции раннего бронирования помогают сэкономить порядка 60–70%. Причем в августе уже появляются туры на следующее лето.

Самая большая скидка действует до конца января, второй этап завершается в конце февраля, третий – в марте. С каждым этапом размер дисконта уменьшается на 5–15%, а отдельные отели могут закрыть продажи по сниженным тарифам уже после первого, если выделенные номера заканчиваются.

При раннем бронировании не требуется оплачивать поездку целиком, достаточно внести предоплату, а оставшуюся сумму перечислить за несколько недель до вылета. Однако в АТОР предупредили, что стоимость отдыха фиксируется в валюте, поэтому волатильность курса может сыграть с путешественниками злую шутку.

Однако в реальности горизонт планирования сокращается, сообщили ТАСС представители сервиса "Туту". По данным аналитиков, за год средний срок покупки билетов на все виды транспорта уменьшился на 5,4% – до 14,1 дня, а доля спонтанных покупок (билетов, приобретенных не более чем за неделю до поездки) увеличилась с 59,7 до 62%. При этом количество желающих приобретать билеты за 61 день и более уменьшилось с 7 до 6,7%, рассказали в компании.

Высокий прайс

Вице-президент АТОР Артур Мурадян подтвердил Москве 24, что в отелях на Пхукете наблюдается дефицит предложения. Пока это не касается некоторых категорий номеров, но и они, скорее всего, будут забронированы в ближайшее время, отметил эксперт.





Артур Мурадян вице-президент АТОР При этом список отелей со стоп-сейлами явно неполный. Наиболее востребованные гостиницы на Пхукете традиционно останавливают продажи на новогодние даты уже в июле. Сейчас в отдельных объектах можно попытаться найти номера "сверхстопов", но уже по BAR-тарифу, то есть без скидок и спецпредложений. Начиная с сентября туристам, планирующим Новый год в Таиланде, придется выбирать из довольно скромных остатков. Тур на Пхукет на 8 ночей на двоих с перелетом в новогодние праздники будет стоить от 350 тысяч рублей.

По его словам, аналогичная ситуация и на острове Фукуок во Вьетнаме: причем с бронями еще сложнее, поскольку отельная база меньше, чем на Пхукете.

"Здесь цены на двоих на 10 ночей с вылетом 30 декабря начинаются от 410 тысяч рублей, однако в плане номеров придется выбирать из того, что осталось", – сказал представитель АТОР.



Тем, кто хотел бы отправиться в Юго-Восточную Азию на новогодние каникулы, специалист посоветовал рассмотреть регион Муйне во Вьетнаме. Он менее раскручен, чем Фукуок, но есть качественные отели и аналогичная сезонность. Тур на двоих на 10 ночей с вылетом 30 декабря обойдется от 372 тысяч рублей, привел цифры Мурадян.

"Также стоит обратить внимание на Малайзию, остров Лангкави. Правда, логистика там будет чуть сложнее, сейчас доступны только перелеты со стыковками, однако свободные места в хороших отелях еще можно найти. Здесь тур с аналогичными параметрами обойдется от 373 тысяч рублей", – отметил эксперт.

В то же время Мурадян обратил внимание на проблему дефицита авиаперевозок. По его словам, рейс на Пхукет с вылетом 31 декабря и возвращением через 10 дней обойдется в 250 тысяч рублей за человека. В продаже есть варианты со стыковкой в Китае или ОАЭ, но дешевле они не будут, предупредил специалист.

Не только пляжи

Однако вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян не согласился с информацией о дефиците номеров на Пхукете. По его словам, подобные заявления могут быть попыткой некоторых туроператоров подстегнуть спрос. Пик бронирований на новогодние праздники придется примерно на конец сентября – начало октября, но не на конец августа, добавил он.





Алексан Мкртчян вице-президент АТА Когда люди слышат, что что-то становится дефицитным, они начинают торопиться с покупкой. На самом деле продажи будут идти полным ходом и в сентябре, и в октябре, и даже в ноябре. Только в декабре, ближе к католическому Рождеству, начнут исчезать отдельные категории номеров, но говорить о полном отсутствии мест пока рано.

Что касается других популярных направлений у россиян на Новый год, в этом году, по оценке эксперта, активно бронируются горнолыжные курорты. В первую очередь Архыз, Сочи, Алтай и Шерегеш.

"Пляжные направления, наоборот, сейчас практически не бронируются. Москва, Санкт-Петербург и Крым пока показывают цифры ниже прошлогоднего уровня, скорее всего, короткие поездки по России станут планировать позже. Люди ждут, что будет с топливом", – отметил он.

В то же время эксперт предупредил, что с 30–31 декабря по 9–10 января поездка на любой курорт обойдется значительно дороже.

"Конкретную сумму назвать сложно, но, если вы планируете путешествие в этот период, будьте готовы, что цены на перелет и проживание окажутся в 2 раза выше, чем, например, в начале декабря. Поэтому выбирать стоит исходя из бюджета: горнолыжные курорты России, как правило, обходятся дешевле зарубежных направлений, но при этом билеты и трансферы тоже требуют планирования", – порекомендовал специалист.



По его словам, если есть желание сэкономить, планировать поездку с 30 декабря по 10 января не стоит. Причем это касается как зарубежных, так и российских направлений. Отдохнуть подешевле можно, например, в начале декабря или уже после праздников. Те, кто едет в Новый год, как правило, не смотрят на цену, заключил Мкртчян.

