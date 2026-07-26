Турэксперт Васильева назвала главные причины провести отпуск в Северной Осетии

Северная Осетия в последние годы перестала быть экзотикой: популярность этого направления стабильно растет. Блогеры, медийные персоны и рядовые путешественники активно едут сюда за фотогеничными видами, живописной природой, древней архитектурой и кавказской кухней. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет, что посмотреть в Северной Осетии и сколько денег готовить для поездки.

Что увидеть

Фото: ТАСС/Елена Афонина

В 30–35 километрах от Владикавказа расположено то самое Кармадонское ущелье, известное своими невероятными видами и трагедией 2002 года, когда во время схода ледника погибла съемочная группа Сергея Бодрова-младшего. В верховьях ущелья до сих пор есть ледники, по дну протекает река Геналдон, а из-под земли бьют горячие источники. Место трагедии отмечено памятником, и множество туристов до сих пор приезжают сюда, чтобы почтить память съемочной группы. Ехать сюда рекомендуется только с гидом, так как во время дождей река нередко выходит из берегов, что может быть опасно.

Другое ущелье – Куртатинское (оно же Фиагдонское) – одно из самых благоустроенных для туристов и живописных в республике. В первую очередь, в эти места приезжают, чтобы увидеть Кадаргаванский каньон и природную переправу через реку Фиагдон в виде поросшего лесом скального сланца. Здесь же расположена смотровая площадка "Тропа чудес", где тропинки выдолблены вдоль хребта (вход – 100 рублей).



Рядом с "Тропой чудес" находится селение Дзивгис (можно дойти пешком за 15 минут), главная достопримечательность которого – оборонительная Дзивгисская наскальная крепость. Она в буквальном смысле "встроена" в скалу и практически незаметна с дороги, так что поворот на нее легко пропустить. Крепость состоит из нескольких башен, которые пристроены к пещерам, на нижние ярусы можно подняться по естественным каменным ступеням, на верхние – только со специальным снаряжением.

Примерно в 10 километрах от крепости находится известный в республике арт-объект из дерева и металла – "Буква Ӕ", символ осетинского языка. В ХХ веке язык был переведен с латиницы на кириллицу, и только эта буква сохранила свое прежнее начертание. Кроме того, это отличная смотровая площадка с видами на окружающие горы, а дорога из крепости к арт-объекту пролегает мимо высокогорных качелей, где все экскурсии обычно делают остановку.

Все упомянутые выше места расположены недалеко друг от друга и, как правило, входят в один туристический маршрут. Однодневная экскурсия из Владикавказа обойдется от 3 500 рублей с человека.

Иногда сюда включают еще одно живописное место – Мидаграбинские водопады и одноименную долину. Здесь со скал падают сразу несколько водопадов, включая один из самых высоких в России – Большой Зейгелан высотой более 600 метров, который берет свое начало из-под одноименного висячего ледника.



Еще один вероятный пункт программы – "город мертвых" рядом с селом Даргавс. Здесь около сотни старинных склепов, которые внешне напоминают маленькие "домики".

За самой дикой и нетронутой человеком природой стоит ехать в национальный парк "Алания". Самое интересное в этих местах: Дигорское ущелье, Караугомский ледник – один из самых больших на Кавказе, ледниковые озера, минеральные источники и сразу несколько каскадных водопадов с чистой ледниковой водой, например "Чертова мельница", "Галдаридон" и "Три сестры".

По национальному парку для туристов проложены маршруты разной протяженности и уровня сложности – от одного до 16 километров, для некоторых нужно оформить специальное разрешение (онлайн на сайте), вход на территорию парка – 250 рублей с человека. Визит-центр национального парка расположен в селе Мацута, туда с автовокзала Владикавказа раз в день в 15:55 отправляется автобус № 272 (следует до села Дзинага с остановкой в Мацуте), в пути около 1,5 часа, стоимость билета – около 150 рублей в одну сторону. Также можно отправиться с экскурсией из Владикавказа: на автобусе одним днем – от 6 500 рублей с человека или на джипах – от 15 тысяч за компанию до шести человек (стоимость фиксированная).

Что попробовать и что привезти

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Кавказская кухня – это всегда отдельная достопримечательность. Осетинские пироги хорошо известны многим – тонкие, с щедрой начинкой из мяса, сыра, тыквы или свекольной ботвы и чуть блестящие от масла. Помимо пирогов, в Осетии едят лывжу – густой наваристый суп с мясом, картофелем и перцем, дзыкку – сырную кашу с молоком или сметаной и пшеничной или кукурузной мукой и, конечно, сам осетинский рассольный сыр, в который иногда добавляют базилик, кориандр или перец, подают его как отдельное блюдо, в салатах или обжаривают до корочки.

Природу из Осетии, как ни жаль, на память не увезешь, но кое-что можно. Например, консервированные листья острого перца, на основе которых готовят сметанный соус цахдон. Другие популярные сувениры – горные чайные сборы из мяты, мелиссы, чабреца и зверобоя, тапки из овчины, шапки из войлока, глиняная посуда и осетинские конфеты.

Как добраться и сколько стоит

Прямой перелет до Владикавказа из Москвы – около трех часов в пути в одну сторону и от 16 тысяч рублей за билеты туда и обратно. Также можно доехать на поезде с Павелецкого вокзала: в пути около полутора суток, стоимость билета – от 6 300 рублей за плацкарт и от 6 800 рублей за купе в одну сторону.

Большинство туристического жилья во Владикавказе не имеет звездности. Апартаменты или номер в гостевом доме на двоих в центре Владикавказа обойдутся от 2 500 рублей в сутки.