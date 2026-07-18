Эксперт Васильева рассказала, где позаниматься кайтингом и сапсерфингом недалеко от Москвы

Короткого лета средней полосы вполне хватит, чтобы освоить какой-нибудь водный вид спорта. Для многих из них годятся даже городские водоемы и не требуется никакой специальной подготовки и долгих тренировок. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет, как развлечься на воде, даже если никогда не делал этого раньше. Спойлер: уезжать далеко из Москвы не надо.

Сапсерфинг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Куда ехать: в Строгино и Серебряный бор, на Борисовские пруды и гребной канал в Крылатском.

Популярный и, пожалуй, самый медитативный спорт на воде: нужно стоять на плавучей доске и неторопливо грести веслом. Сама доска легко держит вес человека и устойчива на воде, но при этом на сапборде можно отлично тренировать баланс и координацию.

Большинство новичков встают на сап с первого раза после инструктажа, грести можно как стоя, так и сидя, а для безопасности вам обязательно выдадут жилет и на ногу наденут страховочный браслет, прикрепленный к доске.

Сколько стоит: аренда сапборда – в среднем от 1 300 рублей в час (сюда включен сап с веслом, спасательный жилет и иногда непромокаемый чехол для телефона), сплав с инструктором в группе – от 2 200 рублей на два часа.

Кайтинг

Куда ехать: на Клязьминское водохранилище, в Строгино, на Плещеево озеро (Переславль-Залесский) и Иваньковское водохранилище (Дубна).

Это примерно то же самое, что виндсерфинг, только ловить ветер нужно не парусом, а кайтом – что-то среднее между воздушным змеем и парашютом. Для покатушек подходят хорошо продуваемые ветром акватории, так как успех мероприятия во многом зависит именно от ветра. Если есть опыт в серфинге или вейкбординге, дело пойдет быстрее, но если нет, с нуля на кайт тоже реально встать за сезон (это примерно 3–4 ветреных дня).

Падать в воду поначалу придется много, тут без иллюзий, но поймать наконец ветер – это того стоит.

Как добраться: тренировки на Клязьминском водохранилище проходят близ села Новосельцево (от станции метро "Физтех" на автобусе № 519 или на маршрутке № 271 около 10 минут до остановки "Поворот на Новосельцево" и оттуда еще около трех километров пешком). До Переславля-Залесского – с автовокзалов "Центральный" (два часа в пути) или "Северные ворота" (1,5 часа в пути) и от 626 рублей за билет в одну сторону. До Дубны – на электричке с Савеловского вокзала 2–2,5 часа в пути и от 568 рублей за билет в одну сторону.

Стоимость индивидуальной тренировки (один час) – от 4 500 рублей. Иногда в эту сумму входит снаряжение, иногда нет, нужно уточнять у конкретной школы.

Флайбординг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Куда ехать: в Серебряный бор, на Пироговское и Клязьминское водохранилище.

Флайборд – в буквальном смысле "летающая доска", которая поднимает человека вверх за счет мощного потока воды и создает ощущение полета на высоте 10–20 метров. Профессиональный флайбординг считается артистичным и очень зрелищным видом спорта: спортсмены в полете выполняют сальто и другие трюки с погружениями в воду и без. От новичков же требуется только внимательно слушать инструктаж и не бояться, ничего особо технически сложного в этом нет, а эмоций – на все деньги.

Как добраться: от станции метро "Алтуфьево" полчаса на автобусе № 1302 до остановки "Троицкое" и еще 10–15 минут пешком или на автобусе № 1273 до остановки "Поведники" и 3–5 минут пешком (это разные локации). Стоимость 15-минутного полета – в среднем около 4 000 рублей с человека.

Яхтинг

Фото: Москва 24/Дмитрий Коробейников

Куда ехать: в Строгино, на Клязьму (Канал имени Москвы).

Во-первых, это красиво и роскошно, а во-вторых, это не просто чилл под парусом (хотя так тоже можно), а тренировка, на которой расскажут, как устроена яхта, научат, как себя на ней правильно вести, настраивать паруса, управлять силой ветра, отходить от пирса и швартовать, а также обучат специальным терминам, чтобы разговаривать как настоящий капитан.

При желании можно поучаствовать в регате, берут даже без опыта, а для тех, кто увлечется после первой тренировки, есть краткие интенсивные курсы начинающих яхтсменов.

Как добраться: до Клязьмы – от станции метро "Физтех" на автобусах № 270, 271, 459 или 519 до остановки "Капустино" и оттуда 7–10 минут пешком. Разовая тренировка (примерно два часа) – от 4 000 рублей, участие в регате (около трех часов) – от 6 000 рублей, двухдневный вводный курс – от 16 000 рублей.

Гидроцикл

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Куда ехать: на Икшинское водохранилище.

Гидроцикл – это мотоцикл, который движется по воде. В отличие от "сухопутного", управление этим транспортом не требует особой подготовки, достаточно пройти инструктаж, а равновесие на воде машина будет держать сама. Инструктор покажет наглядно, как держаться на гидроцикле, и только потом отпустит на воду. Новичкам обычно предлагают 10-минутные заезды.

Как добраться: на электричке с Савеловского вокзала до станции "Катуар" (около 50 минут в пути и 178 рублей за билет в одну сторону, по карте "Тройка" – 141 рубль), оттуда 20 минут на автобусе № 73 до остановки "По требованию" после деревни Хлябово. Стоимость – около 10 тысяч рублей за 10-минутный заезд.