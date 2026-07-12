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12 июля, 10:40

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Турэксперт Васильева назвала пять необычных гастрономических фестивалей лета-2026

Арбуз, жареные огурцы и кукуруза: пять необычных гастрономических фестивалей лета-2026

Еда не только топливо и удовольствие, но и мощный ритуал и "социальный клей". Именно за столом празднуют важные события, решают серьезные вопросы и ведут беседы с самыми близкими. Познакомиться с интересными блюдами разных российских регионов и провести время на свежем воздухе этим летом можно на многочисленных фестивалях еды. Турэксперт Екатерина Васильева выбрала несколько самых интересных из них.

"Йошка Еш"

Фото: vk.com/fest_yoshkaesh

Где: Йошкар-Ола.
Когда: 15–16 августа 2026 года.
Вход: свободный.

Большой гастрономический праздник в Йошкар-Оле соберет на одной кухне более 50 поваров и рестораторов из 12 российских регионов. Тема фестиваля в этом году – "Лесной шепот", которая напоминает о том, что чем ближе кухня к природе, тем лучше. Каждый участник представит как минимум одно блюдо своего региона, а готовить все будут только из локальных продуктов Марий Эл.

Как добраться и сколько стоит: добираться до Йошкар-Олы удобнее всего ночным поездом с Казанского вокзала, в пути около 14,5 часа, стоимость билетов – от 2 100 рублей в одну сторону. Фестиваль пройдет на Медведевском ипподроме (около 10 километров от центра города), для всех гостей будет организован бесплатный трансфер.

"Праздник огурца"

Фото: ТАСС/Кристина Кормилицына

Где: Суздаль.
Когда: 1–2 августа 2026 года.
Вход: билет на один день (любой) – 1 500 рублей, на два дня – 2 500 рублей.

Огурец – известный суздальский бренд, а его праздник, как раз в самый разгар урожая, – одно из самых узнаваемых событий города. Фестиваль пройдет, как обычно, в Музее деревянного зодчества, но в этот раз в расширенном формате – два дня вместо одного. Гостей ждет множество "огуречных" конкурсов и мастер-классов, традиционная "Засолочная изба" с рецептами и дегустациями, ярмарка ремесел, фудкорт, музыкальные группы и многое другое.

Как добраться и сколько стоит: на автобусе от Центрального автовокзала, в пути около 4 часов, стоимость билетов – от 1 400 рублей в одну сторону.

"Август"

Фото: vk.com/gastroaugust

Где: Арт-кэмп "Дикая мята", Тульская область.
Когда: 1–2 августа 2026 года.
Вход: 1 500 рублей на все время фестиваля.

На кулинарной сцене фестиваля будут мастер-классы от фуд-блогеров, фермерская ярмарка с местными продуктами, дегустации и кулинарная школа для тех, кто хочет научиться готовить что-нибудь интересное. "Звездный гость" в этом году – кукуруза: она будет и на гриле, и в десертах.

Организаторы обещают самые неожиданные вариации блюд с этим продуктом. В последний день фестиваля утром состоится бранч с шефами (участие оплачивается дополнительно к входному билету – 3 500 рублей с человека), а вечером – гала-ужин с авторским сетом из шести блюд (15 тысяч рублей, сюда уже включен входной билет и безлимитное посещение всех локаций фестиваля).

Как добраться и сколько стоит: быстрее всего на "Ласточке" с Курского вокзала – в пути примерно 2 часа 20 минут, билет в одну сторону – от 1 300 рублей. До арт-кемпа сначала на маршрутке № 263 в направлении Алексина до остановки "Поворот на Бунырево" (в пути чуть больше часа, билет в одну сторону – около 400 рублей) и оттуда еще 15 минут на автобусе № 104 до остановки "Мясоедово".

Арбузный фестиваль

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Где: Камышин, Волгоградская область.
Когда: 22 августа 2026 года.
Вход: свободный.

Ежегодно на Камышинском арбузном фестивале съедается около 60 тонн арбуза, и предстоящий обещает не быть исключением. Ожидается традиционный конкурс бахчеводов – кто вырастил самый большой арбуз (рекорд на данный момент – 48,5 килограмма), а также выставка бахчевых пугал, арбузные гонки и баскетбол и кульминация праздника – "Арбузное мочилово".

Как добраться и сколько стоит: можно на поезде с Павелецкого вокзала – около 21 часа в пути и от 2 100 рублей за билет в одну сторону (учтите, что прямые поезда ходят не каждый день). Также можно сначала самолетом до Волгограда (два часа в пути в одну сторону и от 11 000 рублей за билеты туда и обратно) и еще 3-4 часа до Камышина на автобусе (билет в одну сторону – от 460 рублей).

"Пир на Волге"

Фото: vk.com/volgafoodfest

Где: Ярославль.
Когда: 22–23 августа 2026 года.
Вход: свободный.

Городской пикник проходит на берегу Волги ежегодно, главная тема – специалитеты городов Золотого кольца. Ярославль представит традиционные ярушки (рыбные пельмени) и трудоножки (блины, свернутые трубочкой), Суздаль – жареные огурцы и огуречное варенье, Иваново – свои фирменные серые щи, а Углич – суп из угличского сыра с судаком. Помимо кулинарной сцены и фудкорта, будет также музыкальная и спортивная площадка со своими развлечениями.

Как добраться и сколько стоит: на поезде с Ярославского вокзала, в пути 3,5–4 часа, билет в одну сторону – от 1 500 рублей.

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Васильева Екатерина

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