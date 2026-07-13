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00:34

Мэр Москвы

Собянин: уничтожены восемь беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО перехватили и сбили 8 БПЛА, летевших на Москву в ночь на понедельник, 13 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Мэр добавил, что на местах падения обломков дронов работают экстренные службы.

Атаки БПЛА на Московский регион не прекращаются с пятницы, 10 июля. На фоне этого в столичных аэропортах Внуково и Домодедово действуют ограничения.

Прием и выпуск рейсов ведутся по согласованию с уполномоченными органами. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус вылета перед поездкой в аэропорт.

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