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12 июля, 19:20

Происшествия

Три человека погибли из-за атаки дрона ВСУ по автомобилю в Запорожской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Три мирных жителя погибли в результате удара FPV-дрона по автомобилю в Энергодаре. Об этом сообщил в МАХ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его данным, беспилотник атаковал гражданскую машину, после чего другие дроны продолжили находиться в районе происшествия, что осложнило оказание помощи пострадавшим. Произошедшее Балицкий назвал "циничной атакой киевских террористов".

"Самые искренние соболезнования родным и близким погибших. На месте работают оперативные службы", – подытожил глава региона.

Кроме того, 12 июля украинские беспилотники атаковали два других гражданских объекта в регионе. Сначала дрон ударил по автобусной остановке в Энергодаре, в результате погибли четыре человека. Среди них две женщины и двое мужчин, еще четверо ранены, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Позже БПЛА атаковал сетевой супермаркет в Каменке-Днепровской. Здание получило значительные повреждения. Власти оценят ущерб и сроки восстановления.

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