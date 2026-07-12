Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на работу

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Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

Данные ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Ранее также сообщалось, что Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Изменения связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.

В связи с этим пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.