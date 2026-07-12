12 июля, 15:27Транспорт
Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на работу
Фото: 123RF.com/ivto
Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.
Данные ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов самолетов.
Ранее также сообщалось, что Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Изменения связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.
В связи с этим пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.