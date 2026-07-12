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12 июля, 13:55

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АТОР: в затронутой тайфуном провинции Китая нет организованных туристов из РФ

В затронутой тайфуном провинции Китая нет организованных туристов из РФ – АТОР

Фото: Getty Images/Anadolu/Daniel Ceng

Организованных групп туристов из России нет в затронутой тайфуном "Бави" китайской провинции Фуцзянь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

В Китае объявили наивысший уровень погодной опасности для ряда регионов в связи с тайфуном.

Ожидается, что "Бави" сильнее всего затронет остров Тайвань, восточные провинции Чжэцзян и Фуцзянь, провинции Цзянси и Аньхой. Кроме того, его влияние будет ощущаться в некоторых районах Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй.

В начале июля другой тайфун – "Майсак" – обрушился на южное побережье островной китайской провинции Хайнань. В центре тайфуна скорость ветра достигала 23 метров в секунду. В результате сильного наводнения в городе Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района Китая погибли 39 человек.

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