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12 июля, 11:52

Общество

Месячная норма осадков выпала в Центральной России 11 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Месячная норма осадков выпала в Центральной России в субботу, 11 июля, а в Подмосковье – 52% от нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало 8 миллиметров осадков, на Балчуге – 15 миллиметров, Бутово – 20 миллиметров или 23% от нормы месяца.

"Самым переувлажненным оказался юг Подмосковья, где в осадкомеры попало: в Коломне – 23 миллиметра, в Кашире – 38 миллиметров и в Михнево – 41 миллиметр", – отметил синоптик.

По его прогнозу, в воскресенье, 12 июля, в столице ожидается температура воздуха до 21 градуса тепла, облачная погода и дождь. Ветер северной четверти 5–10 метров в секунду, порывистый.

Между тем из-за непогоды в Московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре РФ. В столице он будет действовать до 09:00 понедельника, 13 июля, а по области – до 21:00.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, в субботу ливни и сильный ветер спровоцировали падение 50 деревьев.

"В частности, в центре Москвы, в Верхнем Сусальном переулке упало крупное дерево на пустую спортплощадку. К счастью, никто не пострадал. Городские службы уже ликвидировали последствия", – сказал собеседник агентства.

Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды – специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья, а также демонтируют поврежденные ветром конструкции. На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Дожди сохранятся в Москве и на следующей неделе. 13 и 14 июля дневная температура воздуха будет колебаться в границах 19–25 градусов, а в ночные часы – опускаться до 10–15 градусов.

Ураганный ветер и ливни стали причиной подтоплений и повреждений в Москве

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