Собянин сообщил об отражении атаки уже 26 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: MAX/"Минобороны России"

ПВО Минобороны сбили пять беспилотников, летевших на Москву в воскресенье, 12 июля. Об этом на своей странице в MAX рассказал Сергей Собянин.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – подчеркнул мэр.

Ранее также были сбиты еще семь БПЛА. Всего на данный момент отразили атаку уже 26 направлявшихся к Москве вражеских дронов.

В связи с этим аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.