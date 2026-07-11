Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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11 июля, 22:28 (обновлено 11.07.2026 22:52)

Транспорт

Трамваи на Бауманской улице в Москве задерживаются из-за поломки одного из них

Фото: Москва 24

На Бауманской улице, в районе остановки "Басманный Двор" задерживаются трамваи № Т2, 4, 43 и 50 из-за поломки одного из них, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В ведомстве добавили, что около 21:40 произошло задымление на крыше трамвая, который следовал по маршруту № Т2. В результате случившегося никто не пострадал, поскольку водитель оперативно остановил трамвай и высадил всех пассажиров.

В настоящий момент на месте работают городские службы. Специальная комиссия совместно с компанией-производителем, обеспечивающая обслуживание трамвайных вагонов по контракту жизненного цикла, установит подробности произошедшего.

Отмечается, что производитель АО "Трансмашхолдинг" разбирается по данному случаю, будет проведена внеплановая проверка всех трамвайных вагонов данной серии.

Компания-производитель несет перед столичным метрополитеном ответственность за текущее состояние, кроме того, перед выходом на линию вагон прошел все плановые виды ремонта и осмотров.

Позже в Дептрансе рассказали, что движение трамваем на Бауманской улице осуществляется штатно.

Ранее из-за дерева на пути задерживались трамваи маршрутов № 2, 4 и 32 в Верхнем Сусальном переулке, в районе остановки "Курский вокзал". В Дептрансе призывали пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями водителей. Позже движение трамваев восстановили.

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