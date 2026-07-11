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11 июля, 19:59

Политика

Трамп заявил, что прошел медосмотр с идеальными результатами

Фото: ТАСС/POOL/ЕРА/YURI GRIPAS

Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что прошел медосмотр с идеальными результатами.

Медосмотр, в том числе тест на когнитивные способности, прошел в больнице Уолтера Рида. По словам Трампа, он проходит его каждые полгода, кроме того, он запросил еще один когнитивный тест.

"Я единственный президент, который проходил такой тест трижды, и каждый раз блестяще справился с ним, ответил правильно на все вопросы", – подчеркнул американский лидер.

Ранее врач Шон Барбабелла говорил о том, что физическое и когнитивное здоровье главы Белого дома находятся в отличном состоянии. Трамп, в частности, показывал крепкую сердечную, неврологическую, легочную и общую физическую функции. При этом огромный вклад в благополучие президента вносил активный образ жизни.

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