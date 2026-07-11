Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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11 июля, 16:49

Мэр Москвы

Собянин поздравил горожан с Днем московского транспорта

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Сергей Собянин поздравил горожан с Днем московского транспорта. Поздравление он опубликовал в своем канале в МАХ.

Он подчеркнул, что стремительное развитие столичного транспорта – фирменная черта Москвы в последнее десятилетие. Кроме того, в последний год был на 100% обновлен парк трамваев, а также запущен второй Московский трамвайный диаметр, ставший самым протяженным в мире.

Помимо этого, был открыт четвертый регулярный речной маршрут, а на воду спустили первые электросуда Московской верфи. Завершили масштабное обновление Ленинградского вокзала и начали тестирование беспилотного поезда на БКЛ, а осенью будет открыт новый Рублево-Архангельский радиус метрополитена.

Собянин сравнил московский транспорт с постоянным движением вперед – от прошлого к будущему. Помимо этого, День московского транспорта является поводом поблагодарить тех, кто управляет поездами метро, МЦК, МЦД, водит автобусы, обеспечивает безопасность пассажиров и многих других – все они делают все для того, чтобы поездки были быстрыми, безопасными и комфортными.

"Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что в московском транспорте установят еще 160 элементов инновационной навигации, их общее количество превысит 500 цифровых указателей. Например, в 2026 году подобная навигация появилась на Ленинградском вокзале, что сделало его первым "цифровым" железнодорожным вокзалом в стране.

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