Фото: МАХ/"Минобороны России"

Армия России установила контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как указали в оборонном ведомстве, подразделения группировки войск "Север" освободили село в результате активных действий.

Ранее российские войска освободили Александровку в Днепропетровской области. Населенный пункт был взят под контроль благодаря активным действиям группировки "Восток", которая совершала наступление в этом районе.

До этого ВС РФ освободили Пискуновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Установить контроль над селом удалось в результате решительных действий Южной группировки войск.