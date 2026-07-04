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04 июля, 17:20

Политика

ВС РФ освободили населенный пункт Василевка в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия за сутки взяла под контроль село Василевка в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Освободить данный населенный пункт удалось благодаря подразделениям группировки войск "Центр", которые смогли улучшить тактическое положение на данном направлении.

Также за сутки Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенные пункты Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области. Благодаря решительным действия подразделения группировки войск "Запад" российская армия заняла более выгодные позиции на данном направлении.

В свою очередь, солдаты 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии Западной группировки войск в настоящее время осуществляют разминирование и зачистку Красного Лимана в ДНР. По данным оборонного ведомства, за сутки в городе ликвидировано до 20 украинских военных, американская бронемашина HMMWV, 2 пикапа, 3 дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления дронов.

Ранее стало известно об освобождении Константиновки. Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск СВО поблагодарил бойцов, которые приняли участие в данном действии.

Кроме того, Путин сообщил о полном освобождении территории Луганской Народной Республики (ЛНР). В целом с начала текущего года российские войска освободили 133 населенных пункта в Донбассе и Новороссии.

Путин заявил о полном освобождении Луганской Народной Республики

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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