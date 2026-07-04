Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 13:02

Мэр Москвы

Собянин: более 170 кабинетов технологии откроют в обновленных школах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 170 модернизированных кабинетов технологии откроют в обновленных образовательных учреждениях столицы в рамках программы "Моя школа". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Таким образом, для учащихся 5-х – 9-х классов будут созданы условия для работы с деревом, металлом, текстилем и пищевыми продуктами.

В частности, мастерские по обработке дерева и металла оснастят станками для лазерной резки и гравировки, фрезерными станками, верстаками, токарными станками, конструкторами модульных станков и станков с ЧПУ, а также другим оборудованием.

В свою очередь, в кабинетах кулинарии и домоводства появятся швейно-вышивальные, вязальные и швейные машины, оверлоки, женские манекены, зеркала и софиты для постановочного света.

Вместе с тем в планах значится установка в кабинетах наборов посуды, электрических духовых шкафов, микроволновых печей, а также вытяжки и варочных панелей.

"Обеспечение школ современным высокотехнологичным оборудованием способствует оптимизации учебного процесса и соответствует задачам проекта "Все лучшее – детям" национального проекта "Молодежь и дети", – заключил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что к 2027 году в Москве реконструируют здание детской музыкальной школы имени Д. Б. Кабалевского в Тверском районе. Там заменят стекла, украсят фасад, укрепят фундамент и расширят площадь объекта. После ремонта в образовательном учреждении смогут обучаться 347 ребят.

Сергей Собянин сообщил о скором завершении реконструкции школы в Ивановском

Читайте также


мэр Москвыобразованиегород

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика