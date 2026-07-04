Собянин: более 170 кабинетов технологии откроют в обновленных школах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 170 модернизированных кабинетов технологии откроют в обновленных образовательных учреждениях столицы в рамках программы "Моя школа". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Таким образом, для учащихся 5-х – 9-х классов будут созданы условия для работы с деревом, металлом, текстилем и пищевыми продуктами.

В частности, мастерские по обработке дерева и металла оснастят станками для лазерной резки и гравировки, фрезерными станками, верстаками, токарными станками, конструкторами модульных станков и станков с ЧПУ, а также другим оборудованием.

В свою очередь, в кабинетах кулинарии и домоводства появятся швейно-вышивальные, вязальные и швейные машины, оверлоки, женские манекены, зеркала и софиты для постановочного света.

Вместе с тем в планах значится установка в кабинетах наборов посуды, электрических духовых шкафов, микроволновых печей, а также вытяжки и варочных панелей.

"Обеспечение школ современным высокотехнологичным оборудованием способствует оптимизации учебного процесса и соответствует задачам проекта "Все лучшее – детям" национального проекта "Молодежь и дети", – заключил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что к 2027 году в Москве реконструируют здание детской музыкальной школы имени Д. Б. Кабалевского в Тверском районе. Там заменят стекла, украсят фасад, укрепят фундамент и расширят площадь объекта. После ремонта в образовательном учреждении смогут обучаться 347 ребят.