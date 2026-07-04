Кравцов поддержал предложение о включении литературы о СВО в образовательные программы

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Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов высказался в поддержку инициативы по включению литературных произведений, посвященных специальной военной операции, в учебные программы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Данный вопрос обсуждался во время встречи с педагогами Сахалинской области в парке "Россия – моя история" в Южно-Сахалинске. Мероприятие, в частности, было посвящено обсуждению планов по расширению сети специализированных психолого-педагогических классов.

Вместе с тем там была поднята тема указа о закреплении особого статуса и общественной значимости педагогов. Норма в том числе обеспечит условия для их профессионального роста, а также защитит от угроз и посягательств на жизнь и здоровье. По словам Кравцова, Минпросвещения готовится к ее скорому принятию.

В числе других планов министерства – поэтапное введение предмета "Духовно-нравственная культура России"(ДНКР) в школах с нового учебного года. ДНКР будет изучаться со второго полугодия 2026/27 учебного года в 5-х классах (17 часов) и с 2027/28 учебного года в 6-х и 7-х классах (по 34 часа).

Предмет направлен на формирование у школьников мировоззрения на основе традиционных духовно-нравственных ценностей РФ. Учащиеся будут изучать биографии государственных, общественных и культурных деятелей, а также военных, включая героев СВО.