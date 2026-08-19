Москва стимулирует развитие промышленности и бизнеса в других регионах России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Контракты Москвы позволяют региональным предприятиям полностью загрузить производственные мощности и расширить штат сотрудников. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала вице-председатель московского городского отделения "Опоры России" Елена Краснова.

По ее словам, стабильные заказы из Москвы дают предприятиям возможность планировать долгосрочное развитие.

"Столичные контракты обеспечивают полную загрузку производственных мощностей в регионах России, стимулируют расширение штата сотрудников и позволяют предприятиям планировать долгосрочное развитие благодаря наличию стабильных заказов", – отметила Краснова.

Она добавила, что сотрудничество Москвы с региональными поставщиками в сфере госзакупок формирует "максимально эффективную и взаимовыгодную экономическую модель". Ключевым фактором опережающего экономического роста, напомнила она, стала ориентация столицы на развитие высокотехнологичных производств. Сейчас в городе активно развивается фармацевтическая индустрия, масштабируется выпуск передовых лекарственных препаратов, современных кабельных и композитных изделий, а также средств для реабилитации.

В свою очередь, депутат Мосгордумы, член комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Аркадий Корольков назвал Москву "мощнейшим драйвером развития промышленности в масштабах всей страны". Он подчеркнул, что, заключая контракты на поставку элементов благоустройства с региональными производителями, столица обеспечивает стабильный рост малого и среднего бизнеса в субъектах России и формирует фундамент для укрепления национальной экономики.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что промышленное производство в Москве за первое полугодие 2026-го выросло на 12,5%. За это время в городе представили сразу несколько инновационных разработок, укрепляющих технологический суверенитет России в условиях санкций.

