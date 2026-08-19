Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 14:47

Экономика

Москва стимулирует развитие промышленности и бизнеса в других регионах России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Контракты Москвы позволяют региональным предприятиям полностью загрузить производственные мощности и расширить штат сотрудников. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала вице-председатель московского городского отделения "Опоры России" Елена Краснова.

По ее словам, стабильные заказы из Москвы дают предприятиям возможность планировать долгосрочное развитие.

"Столичные контракты обеспечивают полную загрузку производственных мощностей в регионах России, стимулируют расширение штата сотрудников и позволяют предприятиям планировать долгосрочное развитие благодаря наличию стабильных заказов", – отметила Краснова.

Она добавила, что сотрудничество Москвы с региональными поставщиками в сфере госзакупок формирует "максимально эффективную и взаимовыгодную экономическую модель". Ключевым фактором опережающего экономического роста, напомнила она, стала ориентация столицы на развитие высокотехнологичных производств. Сейчас в городе активно развивается фармацевтическая индустрия, масштабируется выпуск передовых лекарственных препаратов, современных кабельных и композитных изделий, а также средств для реабилитации.

В свою очередь, депутат Мосгордумы, член комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Аркадий Корольков назвал Москву "мощнейшим драйвером развития промышленности в масштабах всей страны". Он подчеркнул, что, заключая контракты на поставку элементов благоустройства с региональными производителями, столица обеспечивает стабильный рост малого и среднего бизнеса в субъектах России и формирует фундамент для укрепления национальной экономики.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что промышленное производство в Москве за первое полугодие 2026-го выросло на 12,5%. За это время в городе представили сразу несколько инновационных разработок, укрепляющих технологический суверенитет России в условиях санкций.

Читайте также


экономикагородрегионы

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика