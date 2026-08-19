Собянин: промышленное производство в Москве за полгода выросло на 12,5%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Промышленное производство в Москве за первое полугодие 2026-го выросло на 12,5%. За это время в столице представили сразу несколько инновационных разработок, укрепляющих технологический суверенитет России в условиях санкций, сообщил Сергей Собянин в MAX.

Например, научно-технический центр "Модуль" разработал первый малый космический аппарат для дистанционного зондирования Земли. А компания "Орбитек" представила двигательную установку на базе более экономичного плазменного двигателя, предназначенную для работы спутников массой свыше 200 килограммов. Завод "Протон" в то же время представил первый на планете квантовый датчик для исследования космического пространства, а также мини-шаттл, который будет доставлять грузы с орбиты.

"ХайТэк", рассказал мэр, выпустил первый в России компактный нейросетевой ускоритель LinQ HX, предназначенный для робототехники и систем умного города. Научно-исследовательский институт микроприборов (НИИ микроприборов) наладил выпуск энергосберегающих светильников для гражданской авиации, флота и космической техники. Такие устройства способны работать десятки тысяч часов.

Компания "Некс-Т" создала первую в стране роботизированную линию серийного производства ЖК-дисплейных модулей. А "Диагностика-М" запустила серийное производство первых отечественных разборных микрофокусных рентгеновских устройств, которые помогают проверять продукцию.

"Спутник Технополис" начал производство лекарства для терапии 13 видов онкологии. Компания "Р-Опра" приступила к выпуску современного препарата для лечения тяжелых форм хронической почечной недостаточности.

Завод "Москвич" совместно с компанией "ЭМ Рус" начали производство электромобилей UMO, предназначенных для городского такси и потребителей, добавил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что Москва укрепляет статус главного индустриального и технологического центра страны. Он обратил внимание, что в городе функционирует 735 промышленных предприятий, где трудятся 767 тысяч человек. Столичные разработки востребованы не только в мегаполисе, но и в других российских городах.

