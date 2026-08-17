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17 августа, 12:01

Мэр Москвы

Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве на Рябиновой улице построили высокотехнологичный комплекс по производству готовых блюд. Предприятие с роботизированными линиями и системами контроля качества сможет выпускать до 100 тонн продукции в сутки для ресторанов Москвы и Подмосковья, сообщил Сергей Собянин на канале в МАХ.

Мэр подчеркнул, что масштабные инвестиционные проекты стали одним из механизмов поддержки отрасли. В их рамках город предоставляет инвесторам земельные участки для строительства промышленных объектов по льготной арендной ставке – 1 рубль в год. За это время в Москве уже возвели 30 промышленных объектов.

При этом за 5 лет выручка предприятий пищевой промышленности Москвы увеличилась почти на 80%. В городе работают около 360 предприятий отрасли, где заняты более 65 тысяч человек. Их продукция поставляется в десятки регионов России: молочные продукты и кондитерские изделия – в 77 регионов, колбасные изделия – в 81, рыбная продукция – в 75.

Растут и зарубежные поставки. Среди основных направлений – Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Киргизия. По оценкам, к 2030 году выручка столичных пищевых предприятий может увеличиться еще примерно на 45% и достичь 1,2 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что московское предприятие "Меридиан" в первом полугодии 2026 года отгрузило более 11 тысяч тонн рыбной продукции в восемь федеральных округов – на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Компания специализируется на производстве фасованной рыбы и морепродуктов, сотрудничает с федеральными и региональными сетями, ежегодно выводит на рынок 10–20 новых позиций и поставляет продукцию в страны ближнего зарубежья.

Собянин: уникальный производственно-пищевой комплекс открыт на западе Москвы

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