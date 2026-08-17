Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 13:18

Культура

"Последний богатырь. Колобок" обогнал "Человека-паука" в прокате в странах СНГ

Фото: кадр из фильма "Последний богатырь. Колобок"; режиссер – Антон Маслов; производство – Телеканал "Россия 1", Онлайн-кинотеатр START, Yellow, Black & White

Фильм "Последний богатырь. Колобок" режиссера Антона Маслова возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, обойдя "Человек-паук: Новый день", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на kinobusiness.com.

За прошедшие выходные картина заработала 192,3 миллиона рублей. "Человек-паук: Новый день", в свою очередь, собрал в странах СНГ без учета России и Белоруссии 169 миллионов рублей.

Третью строчку занял анимационный фильм "Смешарики сквозь вселенные" с результатом 62,9 миллиона рублей. На четвертом месте – "Одиссея" Кристофера Нолана, которая принесла 57 миллионов рублей в странах СНГ без России и Белоруссии. Замыкает пятерку лидеров "Моана" со сборами в размере 31 миллиона рублей.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Минпросвещения якобы обязало школы организовать для учеников 1–9-х классов просмотр фильма "Последний богатырь. Колобок".

Тем не менее в министерстве опровергли эту информацию. Подчеркивалось, что не было издано никаких распорядительных или нормативных документов, которые обязывали бы учебные учреждения проводить массовые показы кинокартины.

Читайте также


культуракино

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика