"Последний богатырь. Колобок" обогнал "Человека-паука" в прокате в странах СНГ

Фото: кадр из фильма "Последний богатырь. Колобок"; режиссер – Антон Маслов; производство – Телеканал "Россия 1", Онлайн-кинотеатр START, Yellow, Black & White

Фильм "Последний богатырь. Колобок" режиссера Антона Маслова возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, обойдя "Человек-паук: Новый день", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на kinobusiness.com.

За прошедшие выходные картина заработала 192,3 миллиона рублей. "Человек-паук: Новый день", в свою очередь, собрал в странах СНГ без учета России и Белоруссии 169 миллионов рублей.

Третью строчку занял анимационный фильм "Смешарики сквозь вселенные" с результатом 62,9 миллиона рублей. На четвертом месте – "Одиссея" Кристофера Нолана, которая принесла 57 миллионов рублей в странах СНГ без России и Белоруссии. Замыкает пятерку лидеров "Моана" со сборами в размере 31 миллиона рублей.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Минпросвещения якобы обязало школы организовать для учеников 1–9-х классов просмотр фильма "Последний богатырь. Колобок".

Тем не менее в министерстве опровергли эту информацию. Подчеркивалось, что не было издано никаких распорядительных или нормативных документов, которые обязывали бы учебные учреждения проводить массовые показы кинокартины.

