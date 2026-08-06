В "Кинопоиске" рассказали, почему у "Колобка" пропала кнопка "оценить" фильм

Фото: кадр из фильма "Последний богатырь. Колобок"; режиссер – Антон Маслов; производство – телеканал "Россия 1", Онлайн-кинотеатр START, Yellow, Black&White

Рейтинг фильма "Последний богатырь. Колобок" на "Кинопоиске" пока не сформирован из-за аномальной активности негативных оценок, сообщили в пресс-службе сервиса.

Ранее пользователи заметили, что у фильма пропал рейтинг, а также кнопка "оценить". В сервисе отметили, что картинка вышла в прокат только 6 августа, однако еще до первых сеансов получила за ночь тысячи оценок, более 90% из которых резко негативные.

Система распознала такую активность как аномальную и не учла оценки "флешмоба", поэтому для формирования рейтинга пока не набралось достаточного количества голосов.

В "Кинопоиске" подчеркнули, что не удаляют негативные оценки, но рейтинг должен складываться из мнений зрителей, которые действительно посмотрели кино, поскольку по-другому составить реальное мнение нельзя.

"Рейтинг "Колобка" обязательно докатится – как только накопится достаточное количество оценок от тех, кто действительно посмотрел кино", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что фильм "Человек-паук. Новый день" за первые выходные собрал 927 миллионов долларов в прокате, заняв второе место в истории по этому показателю. Более трети суммы – 355 миллионов долларов – пришлось на американский рынок. Представитель системы мониторинга кинопроката США Rentrak Пол Дергарабедиан указал на то, что эти выходные стали для американской киноиндустрии самыми кассовыми.

