17 августа, 13:56Происшествия
Дагестанская певица Хадижа Магомедова заявила о нападении мужчины, следившего за ней
Фото: vk.ru/khadidja_nashid_1
Неизвестный мужчина ворвался в дом дагестанской певицы Хадижи Магомедовой, схватил за руки и угрожал ей. Об этом она рассказала РИА Новости.
По словам певицы, злоумышленник угрожал ей из-за того, что она заблокировала его номер. При этом Магомедова подчеркнула, что добавляет в черный список все незнакомые номера.
"Благо, каждый вечер в районе моего дома патрулируют сотрудники полиции, они услышали крики, прибежали, скрутили его. Он хотел убежать, но они его поймали", – рассказала девушка.
Как она утверждает, мужчина следил за ней. Около двух месяцев назад неизвестного на лестнице дома заметил ее водитель, но, когда они развернулись и подъехали к дому, его уже не было. В настоящий момент она не знает, откуда он узнал ее адрес.
Магомедова подчеркнула, что после случившегося у нее болят руки. Она обращалась в больницу.
Магомедова – исполнительница нашидов (мусульманское вокальное песнопение. – Прим. ред.). Кроме того, она депутат молодежного парламента при городском собрании Махачкалы.
Ранее в Санкт-Петербурге арестовали мужчину, напавшего на водителя скорой помощи. По версии следствия, обвиняемый не смог разъехаться с машиной скорой помощи, поэтому ударил водителя кулаком по голове, а также выстрелил в его сторону из сигнального пистолета. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.