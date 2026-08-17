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17 августа, 13:56

Происшествия

Дагестанская певица Хадижа Магомедова заявила о нападении мужчины, следившего за ней

Фото: vk.ru/khadidja_nashid_1

Неизвестный мужчина ворвался в дом дагестанской певицы Хадижи Магомедовой, схватил за руки и угрожал ей. Об этом она рассказала РИА Новости.

По словам певицы, злоумышленник угрожал ей из-за того, что она заблокировала его номер. При этом Магомедова подчеркнула, что добавляет в черный список все незнакомые номера.

"Благо, каждый вечер в районе моего дома патрулируют сотрудники полиции, они услышали крики, прибежали, скрутили его. Он хотел убежать, но они его поймали", – рассказала девушка.

Как она утверждает, мужчина следил за ней. Около двух месяцев назад неизвестного на лестнице дома заметил ее водитель, но, когда они развернулись и подъехали к дому, его уже не было. В настоящий момент она не знает, откуда он узнал ее адрес.

Магомедова подчеркнула, что после случившегося у нее болят руки. Она обращалась в больницу.

Магомедова – исполнительница нашидов (мусульманское вокальное песнопение. – Прим. ред.). Кроме того, она депутат молодежного парламента при городском собрании Махачкалы.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали мужчину, напавшего на водителя скорой помощи. По версии следствия, обвиняемый не смог разъехаться с машиной скорой помощи, поэтому ударил водителя кулаком по голове, а также выстрелил в его сторону из сигнального пистолета. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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