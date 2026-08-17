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17 августа, 14:28

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Эксперт Богачева посоветовала родителям не идти в джинсах на линейку 1 сентября

Эксперт рассказала, что не стоит надевать родителям на школьную линейку 1 сентября

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Родителям не стоит надевать джинсы и кожаную одежду на праздничную линейку 1 сентября. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделилась эксперт по этикету Екатерина Богачева.

Она отметила, что взрослым необходимо ответственно отнестись к выбору наряда на детское мероприятие. Это поможет на собственном примере показать ребенку, насколько важно быть собранным и соблюдать нормы дресс-кода. В целом ориентироваться можно на традиционный деловой стиль или casual, который предполагает простоту, но одновременно элегантность.

Женщинам лучше отдавать предпочтение костюмам с классическими брюками или юбками. Однако последние не должны быть короткими: идеальная длина – на ладонь выше или ниже колена. То же самое касается платьев.
Екатерина Богачева
эксперт по этикету

Платья и блузки с декольте, глубокими вырезами и открытыми плечами неуместны на детском мероприятии. Плюс лучше отдавать предпочтение однотонным моделям и не кричащим спокойным цветам, подчеркнула эксперт.

"Мужчинам лучше надеть брючный костюм с рубашкой и галстуком. При этом от джинсов на официальном детском мероприятии взрослым любого пола лучше отказаться. Если уж очень хочется, то стоит выбрать хотя бы классические темно-синие или черные без дыр и потертостей", – отметила Богачева.

Кроме того, сопровождающие детей на праздник взрослые не должны быть одеты в кожаные вещи, потому что они всегда предполагают некую агрессию, пояснила эксперт. Также стоит помнить, что не следует выбирать навязчивый яркий парфюм, заключила Богачева.

Ранее врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко рассказал, как правильно выбрать ребенку школьную обувь. Важно, чтобы она имела амортизирующую подошву: была гибкой, мягкой и толщиной не менее полутора-двух сантиметров.

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