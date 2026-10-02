ТАСС: заключенного ликвидировали при попытке побега из поезда под Владикавказом

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Заключенного ликвидировали при попытке сбежать из поезда с конвоируемыми под Владикавказом. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

По данным источника агентства, произошедшее не было связано с бунтом. Другой собеседник в Федеральной службе исполнения наказаний сообщил, что один из конвоируемых также напал на сотрудника ФСИН и убил его. Нападавшего задержали.

РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что среди гражданских лиц пострадавших в результате нападения не было. Официальный комментарий ФСИН ТАСС пока не поступал.

Ранее похожий инцидент произошел в Москве, где попытку побега из-под конвая совершил 24-летний осужденнйы. Его местонахождение установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий с использованием камер наружного наблюдения. Мужчину обнаружили в одном из хостелов на Кузьминской улице.