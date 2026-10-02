Жителя Подмосковья задержали за незаконный вылов 98 рыб в Оке

Фото: MAX/"УТ МВД России по ЦФО"

В Московской области полицейские задержали местного жителя по подозрению в незаконной добыче рыбы. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По данным ведомства, ранее судимый мужчина 1988 года рождения рыбачил с лодки с подвесным мотором. Он установил в реке две рыболовные сети и успел выловить 98 рыб разных видов, в том числе плотву, густеру, судака и голавля.

Ущерб, причиненный государству незаконным промыслом, оценили в 47 тысяч руб. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту "б" части 1 статьи 256 УК РФ о незаконной добыче водных биоресурсов с использованием самоходного транспортного плавающего средства и запрещенного орудия лова.

Ранее Минсельхоз России подготовил проект приказа о продлении запрета на вылов воблы. Согласно ему, с 1 января по 31 декабря 2027 года промышленный и любительский лов воблы запретят в Каспийском море, водоемах Калмыкии, а также в Волге и ее водотоках в пределах Астраханской области.