Кубок по рукопашному бою имени Владимира Черникова прошел в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Около 100 спортсменов приняли участие в VII Кубке силовых структур по рукопашному бою имени Владимира Черникова, который прошел в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента спорта столицы.

Участники соревновались в семи мужских весовых категориях – до 62, 67, 73, 80, 88, 97 и свыше 97 килограммов. Первенство проводилось в личном формате, а места определялись по общекомандному зачету. На турнир приехали представители МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардии.

Соревнования посвятили Владимиру Черникову – министру правительства Москвы, руководителю столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, кадровому военному и полковнику запаса, который умер в 2019 году.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко, одной из задач турнира стало патриотическое воспитание, а также укрепление духовно-нравственных и семейных ценностей. Он также отметил, что Москва продолжает увеличивать число спортивных мероприятий для профессиональных атлетов и любителей.

Финальные поединки и награждение победителей и призеров прошли в Международном центре самбо. В перерывах между боями для зрителей организовали спортивно-развлекательную программу.

В церемонии открытия финальной части выступили ансамбль барабанщиц "Золотые эполеты", хореографическая группа "Динамит-шоу" и эстрадная группа ансамбля имени Александрова "Александров Парк". Ведущим стал Денис Стойков.

Ранее в Москве с 12 по 14 сентября в центре ассистивных технологий "Феникс" на ВДНХ прошел IV Открытый чемпионат по кибатлетике. Соревнования состоялись для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые используют высокотехнологичные устройства. Организаторы получили более 530 заявок из 67 регионов России и других стран, что на 70% больше, чем годом ранее.